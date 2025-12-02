Скидки
Испанский журналист назвал три матча, которые могут определить судьбу Алонсо в «Реале»

Комментарии

Испанский журналист Матиас Пратс высказался о перспективах главного тренера «Реала» Хаби Алонсо. «Реал» не может победить три матча подряд. Все эти игры завершились ничейными результатами. В своём последнем матче «Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в 14-м туре чемпионата Испании.

«Не впадая в драматизм, но у Алонсо впереди десять дней, которые могут стоить ему работы», — приводит слова Пратса Marca.

За следующие десять дней «Реалу» предстоит сыграть с «Атлетиком» и «Сельтой» в чемпионате Испании и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

На данный момент «Реал» занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. В Лиге чемпионов команда находится на пятом месте.

