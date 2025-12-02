Скидки
Акинфеев, Сперцян и Кордоба — в сборной 17-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 17-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» — три футболиста. По два представителя у «Локомотива» и «Балтики», по одному — у ЦСКА, «Зенита», «Ахмата» и «Пари НН». Тренером символической сборной мы выбрали Станислава Черчесова («Ахмат»).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Жерзино Ньямси («Локомотив»), Нино («Зенит»), Усман Ндонг («Ахмат»).

Полузащитники: Николай Титков («Балтика»), Дуглас Аугусто («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие: Хуан Босельи («Пари НН»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Главный тренер: Станислав Черчесов («Ахмат»).

