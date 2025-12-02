Скидки
Главная Футбол Новости

Корнеев — об эпизоде в игре «Сочи» — «Динамо» Мх: как можно не увидеть, это почти волейбол

Корнеев — об эпизоде в игре «Сочи» — «Динамо» Мх: как можно не увидеть, это почти волейбол
Комментарии

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Игорь Корнеев остался недоволен работой арбитра в матч 17-го тура чемпионата России между «Сочи» и махачкалинским «Динамо» (0:0). На 87-й минуте мяч попал в руку полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в штрафной площади, однако арбитр не назначил пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Коваленко двумя руками касается — даже не одной. Как здесь можно это не увидеть? Судья не видел, но есть же ВАР, повторы. Как можно было не увидеть две руки, которые касаются мяча. Это почти волейбол. Пускай объяснят, какая здесь трактовка, что это такое», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в 16 встречах. Махачкалинское «Динамо» располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке. В активе бело-голубых 15 очков. В следующем туре «Сочи» сыграет с «Локомотивом», а «Динамо» Мх встретится с «Пари НН».

