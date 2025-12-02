Корнеев — об эпизоде в игре «Сочи» — «Динамо» Мх: как можно не увидеть, это почти волейбол

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Игорь Корнеев остался недоволен работой арбитра в матч 17-го тура чемпионата России между «Сочи» и махачкалинским «Динамо» (0:0). На 87-й минуте мяч попал в руку полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в штрафной площади, однако арбитр не назначил пенальти.

«Коваленко двумя руками касается — даже не одной. Как здесь можно это не увидеть? Судья не видел, но есть же ВАР, повторы. Как можно было не увидеть две руки, которые касаются мяча. Это почти волейбол. Пускай объяснят, какая здесь трактовка, что это такое», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в 16 встречах. Махачкалинское «Динамо» располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке. В активе бело-голубых 15 очков. В следующем туре «Сочи» сыграет с «Локомотивом», а «Динамо» Мх встретится с «Пари НН».