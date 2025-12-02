Скидки
Григорян объяснил, почему судья не назначил пенальти в матче между «Сочи» и «Динамо» Мх

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал эпизод матча 17-го тура Российской Премьер-лиги между «Сочи» и махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Здесь всё очевидно — это чистейший пенальти. Это был сложный для Егорова эпизод — ему не видно было», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87‑й минуте мяч в штрафной попал в руку полузащитника «Сочи» Александра Коваленко — главный арбитр матча Егор Егоров пенальти не поставил.

По итогам 17 туров «Сочи» занимает 16-е место. Махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы российского чемпионата.

