Слуцкий — о Гусеве: я бы такого не взял в штаб, потом в спину будет нанесено много ударов

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа», заявил, что не взял бы исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева в свой тренерский штаб после слов о работе тренерского штаба при Валерии Карпине. В одном из интервью после ухода Карпина Гусев осудил физическую подготовку «Динамо» и работу тренера по физподготовке Луиса Мартинеса.

«Им двигало эго. Он уверен, что как тренер лучше Лички и Карпина, хотя этому пока доказательств нет. Я бы такого человека не взял в свой штаб ни при каких обстоятельствах. Ты понимаешь, что с тобой будет то же самое. Потому что потом тебе в спину будет нанесено большое количество ударов», — сказал Слуцкий в эфире программы «Это футбол, брат!».

Под руководством Гусева «Динамо» потерпело два поражения и одержало одну победу.

