Генеральный директор «Атланты» не вернётся на свой пост из-за рака

Гарт Лагервей, являющийся генеральным директором «Атланты Юнайтед», не вернётся на свой пост в следующем сезоне из-за рака. Об этом сообщает издание ESPN.

Пл информации источника, у 52-летнего Лагервея в июле диагностировали рак, после чего клуб объявил, что он берёт отпуск. Гарт вернулся в команду через время, но в октябре снова взял отпуск, чтобы сосредоточиться исключительно на своём выздоровлении.

Представитель клуба отметил, что ведётся поиск преемника Лагервея, который в случае назначения будет выполнять расширенные обязанности, включающие руководство как «Атлантой», так и командой Национальной женской футбольной лиги, о создании которой было объявлено в прошлом месяце.