«Вернули его за мешок картошки». Слуцкий — о возвращении Думбии в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о возвращении нападающего армейцев Сейду Думбии в состав московского клуба.

«Хочу рассказать ещё одну уникальную историю. Мы продаём Сейду в «Рому» за $ 20 млн, шикарный трансфер, всё хорошо. Он там находился полгода, и не всё пошло идеально. Летом мы его возвращаем, у нас как раз матчи со «Спортингом». Стадия плей-офф. Мы проигрываем 2:1 на выезде, он забил гол, дома проигрываем 0:1, и выигрываем 3:1, он забивает два и делает голевую передачу. Получается, мы его продали, вернули за мешок картошки, и тут же он принес клубу € 20 млн за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Все сошли с ума, когда была эта ситуация. Он, особо не тренируясь, один обыграл «Спортинг», — сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале FONBET.

