Григорян объяснил, почему считает «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир РПЛ «Краснодар» — ЦСКА, который пройдёт в воскресенье 7 декабря на поле «Ozon Арены» в Краснодаре.

«В небольшой степени «Краснодар» можно назвать фаворитом матча с ЦСКА. Дело в том, что у них не бывает матчей, где выпадает хоть один игрок. У других команд выпадают один‑два игрока. Когда на большой дистанции у тебя никто не выпадает — к этому причастен главный тренер. Мусаев развил менталитет победителей, идею перманентной мотивации. Это качество может в команде сохранять только главный тренер», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 37 очков в 17 матчах и единолично возглавляет чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге. ЦСКА с 36 очками находится на втором месте, столько же у занимающего третью строчку таблицы «Зенита». Матч первого круга между ЦСКА и «Краснодаром» завершился вничью со счётом 1:1.

