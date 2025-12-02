Тренер «Ноттингема» Шон Дайч сделал заявление о состоянии здоровья Александра Зинченко

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч поделился новостями о восстановлении защитника Александра Зинченко перед выездной игрой Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», которая пройдёт в среду на стадионе «Молинью».

«Зинченко уже вернулся к занятиям с командой. Но это был его первый полноценный тренировочный день, поэтому ему ещё предстоит войти в привычный рабочий ритм», — отметил наставник в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок успел принять участие в шести матчах за клуб, однако результативными действиями пока что не отметился. Зинченко принадлежит лондонскому «Арсеналу».

