Тренер «Ноттингема» Шон Дайч сделал заявление о состоянии здоровья Александра Зинченко
Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч поделился новостями о восстановлении защитника Александра Зинченко перед выездной игрой Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», которая пройдёт в среду на стадионе «Молинью».
«Зинченко уже вернулся к занятиям с командой. Но это был его первый полноценный тренировочный день, поэтому ему ещё предстоит войти в привычный рабочий ритм», — отметил наставник в интервью клубной пресс-службе.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок успел принять участие в шести матчах за клуб, однако результативными действиями пока что не отметился. Зинченко принадлежит лондонскому «Арсеналу».
