Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ноттингема» Шон Дайч сделал заявление о состоянии здоровья Александра Зинченко

Тренер «Ноттингема» Шон Дайч сделал заявление о состоянии здоровья Александра Зинченко
Комментарии

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч поделился новостями о восстановлении защитника Александра Зинченко перед выездной игрой Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», которая пройдёт в среду на стадионе «Молинью».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зинченко уже вернулся к занятиям с командой. Но это был его первый полноценный тренировочный день, поэтому ему ещё предстоит войти в привычный рабочий ритм», — отметил наставник в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок успел принять участие в шести матчах за клуб, однако результативными действиями пока что не отметился. Зинченко принадлежит лондонскому «Арсеналу».

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Материалы по теме
Александр Зинченко без слов отреагировал на победу Украины над Исландией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android