Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Один из главных талантов АПЛ может перейти в «МЮ». В игроке заинтересован Аморим

Один из главных талантов АПЛ может перейти в «МЮ». В игроке заинтересован Аморим
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру «Борнмута» Антуану Семеньо, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, главный тренер «МЮ» Рубен Аморим действительно симпатизирует игре Семеньо, однако на данный момент у клуба в приоритете усиление другой позиции. При этом англичане пока не ведут активных переговоров по 25-летнему футболисту.

Отмечается, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже осведомлены об условиях возможного выкупа игрока, причём эти условия сохраняются и в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Семеньо отличился шесть раз и сделал три голевые передачи в 13 поединках. Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

Материалы по теме
Тренер «Ноттингема» Шон Дайч сделал заявление о состоянии здоровья Александра Зинченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android