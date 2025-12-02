Один из главных талантов АПЛ может перейти в «МЮ». В игроке заинтересован Аморим

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру «Борнмута» Антуану Семеньо, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, главный тренер «МЮ» Рубен Аморим действительно симпатизирует игре Семеньо, однако на данный момент у клуба в приоритете усиление другой позиции. При этом англичане пока не ведут активных переговоров по 25-летнему футболисту.

Отмечается, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже осведомлены об условиях возможного выкупа игрока, причём эти условия сохраняются и в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Семеньо отличился шесть раз и сделал три голевые передачи в 13 поединках. Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона