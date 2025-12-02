Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вратаря «Барселоны» тер Штегена

Скидки
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген вернулся к тренировкам в общей группе, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.

33-летний немецкий голкипер пропустил начало сезона из-за проблем со спиной.

По информации источника, к тер Стегену проявляют интерес несколько клубов накануне зимнего трансферного окна и данный интерес в последнее время возрос.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что у немецкого голкипера был конфликт с тренерским штабом из-за того, что он не получал возможность играть. Сейчас основным голкипером команды является Жоан Гарсия.

