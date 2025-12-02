В Англии сообщили дату возвращения Михаила Мудрика и его вероятный новый клуб

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик должен вернуться на поле до 17 января 2026 года. Об этом сообщает одно из самых популярных сообществ фанатов клуба портал The Chelsea Forum.

24-летний футболист был отстранён от футбольной деятельности из-за обвинений в употреблении запрещённых веществ, и из-за этого уже более года не появлялся в официальных матчах. По данным источника, срок его дисквалификации истекает в начале следующего года, поэтому «Челси» уже подбирает клуб, где украинец сможет возобновить карьеру.

Совет директоров лондонцев ведёт переговоры с французским «Страсбургом» относительно возможной аренды игрока в зимнее трансферное окно. Предполагается, что Мудрик проведёт в Лиге 1 около полугода, чтобы восстановить оптимальную форму, после чего вернётся в английский клуб.

После 14 туров «Страсбург» набрал 22 очка и располагается на восьмой строчке чемпионата. Напомним, в 2023 году владелец «Челси» приобрёл контрольный пакет акций французской команды, поэтому переходы игроков между клубами происходят без осложнений — и аренда Мудрика, как ожидается, также не станет проблемой.

