Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Суть проблемы не в Алонсо». The Athletic назвал причину напряжения внутри «Реала»

«Суть проблемы не в Алонсо». The Athletic назвал причину напряжения внутри «Реала»
Комментарии

В стане «Реала» считают, что нынешние трудности команды связаны не только с работой Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.

По информации источника, со ссылкой на людей, близких к раздевалке, игроки не в полной мере воспринимают требования главного тренера. При этом собеседники подчёркивают: корень проблемы заключается не только в Алонсо.

«Дело не в Алонсо. Мбаппе, Винисиус Жуниор и Беллингем просто не могут эффективно играть вместе. С такой тройкой крайне трудно построить сбалансированный состав», — рассказал один из анонимных источников.

Мадридцы выиграли лишь один матч из последних пяти во всех турнирах. К примеру, 30 ноября команда сыграла вничью с «Жироной» в 14-м туре Ла Лиги (1:1). Источники в клубе и тренерском штабе признают, что исправить ситуацию будет непросто.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

Материалы по теме
«Реал» отдал лидерство в чемпионате в Каталонии! От полного провала Алонсо спас Винисиус
«Реал» отдал лидерство в чемпионате в Каталонии! От полного провала Алонсо спас Винисиус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android