«Суть проблемы не в Алонсо». The Athletic назвал причину напряжения внутри «Реала»

В стане «Реала» считают, что нынешние трудности команды связаны не только с работой Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.

По информации источника, со ссылкой на людей, близких к раздевалке, игроки не в полной мере воспринимают требования главного тренера. При этом собеседники подчёркивают: корень проблемы заключается не только в Алонсо.

«Дело не в Алонсо. Мбаппе, Винисиус Жуниор и Беллингем просто не могут эффективно играть вместе. С такой тройкой крайне трудно построить сбалансированный состав», — рассказал один из анонимных источников.

Мадридцы выиграли лишь один матч из последних пяти во всех турнирах. К примеру, 30 ноября команда сыграла вничью с «Жироной» в 14-м туре Ла Лиги (1:1). Источники в клубе и тренерском штабе признают, что исправить ситуацию будет непросто.

