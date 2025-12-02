УЕФА изучает вопрос потенциального отстранения Израиля — The Athletic

УЕФА провела ряд встреч с представителями пропалестинской инициативы Game Over Israel, чтобы обсудить потенциальные условия, при которых Израиль мог бы быть отстранён от международных турниров.

По информации The Athletic, диалог продолжается с конца сентября — с момента объявления перемирия между Израилем и ХАМАС, после того как несколько национальных футбольных ассоциаций призвали УЕФА вынести на голосование вопрос о дальнейшем допуске Израиля.

Инициатива Game Over Israel была запущена 17 сентября — сразу после того, как ООН квалифицировала действия Израиля в Газе как акт геноцида. На встречах стороны обсуждали юридические инструменты, которые могли бы позволить ввести подобный запрет.

УЕФА не стремится самостоятельно отстранять Израиль, опасаясь конфликтов с другими спортивными структурами, однако внимательно следит за судебными разбирательствами в Ирландии и Швейцарии, которые теоретически могут обязать союз действовать в рамках международного права.

Одна из ключевых встреч прошла 15 октября в штаб-квартире УЕФА. В ту же неделю полиция Уэст-Мидлендса запретила выезд фанатов тель-авивского «Маккаби» на игру с «Астон Виллой» по соображениям безопасности. По словам источников, именно после этого УЕФА попросил активистов предоставить заключения экспертов по правам человека для дальнейшего использования в процессе принятия решений.

