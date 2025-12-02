Александр Григорян: есть смысл верить в чудо «Локомотива» при одном «если»

Российский тренер Александр Григорян высказался о перспективах московского «Локомотива» в сезоне-2025/2026.

«Есть смысл верить в чудо «Локомотива», но при одном «если». Если Батраков будет жив‑здоров. Ещё пять туров назад я считал, что «Локомотив» начнёт отставать, но этого не происходит. В решающих матчах он играет на максимуме и показывает свой потенциал. Многие недооценивают Комличенко. Баринов, Карпукас сезон хороший проводят. Посмотрите, сколько очков им Батраков принёс. Его роль уникальна», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

30 ноября «Локомотив» обыграл на выезде «Ростов» со счётом 3:1, 20-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков оформил результативную передачу на первый гол гостей и принял участие в третьем удачной подачей с углового.

Железнодорожники набрали 34 очков в 17 матчах и занимают четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» красно-зелёные отстают на три очка, от ЦСКА и «Зенита» — на два очка.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»