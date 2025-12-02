Скидки
Главная Футбол Новости

«Ла Лига коррумпирована». Клубное ТВ «Реала» раскритиковало работу судей на матчах команды

Комментарии

Клубное телевидение мадридского «Реала» подвергло критике работу арбитра Де Бургоса Бенгоэчеа после матча 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» сыграли вничью с «Жироной» (1:1).

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45'     1:1 Мбаппе – 67'    

«Де Бургос допустил грубые и неоправданные ошибки в игре с «Жироной». Он — тот, кто навредил команде больше всего. Ла Лига коррумпирована. Де Бургос — один из судей с самым вопиющим послужным списком против «Реала». Проблема заключается в том, что VAR не вызывает судью. Так было с «Райо Вальекано», так было с «Жироной». И это уже было в прошлом году, когда «Реал Мадрид» опережал «Барселону» на шесть очков. Был инцидент с «Эспаньолом», инцидент с «Осасуной»… и это снова произошло в этом году. Независимо от того, как играет «Реал», реальность такова, что судьи ставят клубу подножки, те, кто должен принимать решения — бездействуют, а их руководство такое оправдывает», — приводит слова ТВ «Реала» Marca.

Мадридский «Реал» подал апелляцию по поводу не назначенного пенальти после подката против Родриго в конце матча при счете 1:1. Бразилец столкнулся с нападающим «Жироны» Хоэлем Рока в штрафной, после чего оказался на газоне.

После 14 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблица, набрав 33 очка. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 34 очка.

