«Ла Лига коррумпирована». Клубное ТВ «Реала» раскритиковало работу судей на матчах команды

Клубное телевидение мадридского «Реала» подвергло критике работу арбитра Де Бургоса Бенгоэчеа после матча 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» сыграли вничью с «Жироной» (1:1).

«Де Бургос допустил грубые и неоправданные ошибки в игре с «Жироной». Он — тот, кто навредил команде больше всего. Ла Лига коррумпирована. Де Бургос — один из судей с самым вопиющим послужным списком против «Реала». Проблема заключается в том, что VAR не вызывает судью. Так было с «Райо Вальекано», так было с «Жироной». И это уже было в прошлом году, когда «Реал Мадрид» опережал «Барселону» на шесть очков. Был инцидент с «Эспаньолом», инцидент с «Осасуной»… и это снова произошло в этом году. Независимо от того, как играет «Реал», реальность такова, что судьи ставят клубу подножки, те, кто должен принимать решения — бездействуют, а их руководство такое оправдывает», — приводит слова ТВ «Реала» Marca.

Мадридский «Реал» подал апелляцию по поводу не назначенного пенальти после подката против Родриго в конце матча при счете 1:1. Бразилец столкнулся с нападающим «Жироны» Хоэлем Рока в штрафной, после чего оказался на газоне.

После 14 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблица, набрав 33 очка. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 34 очка.