«Барселона» — «Атлетико»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 34 очка по результатам 14 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).

Третье место занимает «Вильярреал», второе — «Реал» Мадрид.