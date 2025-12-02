Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Атлетико: во сколько начало матча 19-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Атлетико»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 34 очка по результатам 14 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).

Третье место занимает «Вильярреал», второе — «Реал» Мадрид.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Топ-события вторника: «Барса» — «Атлетико», «Локомотив» против СКА, НБА и биатлон
Топ-события вторника: «Барса» — «Атлетико», «Локомотив» против СКА, НБА и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android