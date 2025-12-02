Расписание матчей 14-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 2 декабря, стартует 14-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 14-го тура АПЛ (время московское)
Вторник, 2 декабря:
22:30. «Фулхэм» – «Манчестер Сити»;
22:30. «Борнмут» – «Эвертон»;
23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Тоттенхэм».
Среда, 3 декабря:
22:30. «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест»;
22:30. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Астон Вилла»;
22:30. «Арсенал» – «Брентфорд»;
22:30. «Бёрнли» – «Кристал Пэлас»;
23:15. «Ливерпуль» – «Сандерленд»;
23:15. «Лидс Юнайтед» – «Челси».
Четверг, 4 декабря:
23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм Юнайтед».
Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 30 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (25). Тройку лидеров замыкает «Челси» (24).