«Барселона» — «Атлетико»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Пять матчей «Барселоны» и «Атлетико» друг с другом:

Кубок Испании, 1/2 финала, второй матч, 2 апреля 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 0:1;

Ла Лига, 28-й тур, 16 марта 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 2:4;

Кубок Испании, 1/2 финала, второй матч, 25 февраля 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 4:4;

Ла Лига, 18-й тур, 21 декабря 2024 года, «Барселона» — «Атлетико» — 1:2;

Ла Лига, 29-й тур, 17 марта 2024 года, «Атлетико» — «Барселона» — 0:3.

С подробной историей встреч «Барселоны» с «Атлетико» можно ознакомиться по ссылке.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 34 очка по результатам 14 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).