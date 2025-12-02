Скидки
Энцо Фернандес — о сборной Аргентины: сделаем всё возможное, чтобы сохранить титул

Энцо Фернандес — о сборной Аргентины: сделаем всё возможное, чтобы сохранить титул
Комментарии

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался о перспективах национальной команды на ЧМ-2026, а также своём желании стать капитаном «альбиселесте».

«Конечно, я мечтаю об этом, для меня было бы честью носить капитанскую повязку, но это не зависит от меня. Это решение тренерского штаба. Я не знаю, когда это произойдёт. Время покажет. Мы сосредоточены на том, что нас ждёт. Знаем, что это может быть последний чемпионат мира для Месси, поэтому сделаем всё возможное, чтобы сохранить титул. Именно это должна сделать наша команда. Аргентинцы очень увлечённые и всегда хотят большего», — приводит слова Фернандеса TyC Sports.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

