В ЦСКА раскрыли, за что Челестини получает дополнительные премии

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв рассказал о пунктах в контракте главного тренера Фабио Челестини, за которые он получает дополнительные премии. Так, швейцарец получает вознаграждения за использование молодых футболистов. Подобная практика была внедрена ещё во времена тренерства Марко Николича.

«Начиная с Марко Николича в контракте тренера ЦСКА есть два пункта. Первый: за игровое время футболистов в возрасте до 20 лет, второй: за игровое время футболистов до 19 лет. Оба пункта премируются», — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

