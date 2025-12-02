«Безрассудство». Генич — об удалении Манелова в матче «Балтики» со «Спартаком»
Поделиться
Известный комментатор Константин Генич высказался по поводу удаления футболиста «Балтики» Ираклия Манелова в матче 17-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Встреча завершилась победой калининградской команды со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Мне кажется, красная за безрассудность. Потому что это даже не риск нанесения опасной травмы, а безрассудно, потому что защитник несёт ответственность за своё тело, за своё движение. И если ты в такой ситуации задираешь ногу на уровне колена, даже если ты идёшь по касательной…
Это чем-то напоминает ситуацию с Заболотным, которого также удалили. С теми же ребятами, с «Балтикой». Но это удаление сыграло против «Спартака», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
10:42
-
10:40
-
10:23
-
10:21
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:03
-
08:42
-
08:30
-
08:07
-
08:05
-
07:44
-
06:15
-
05:59
-
05:44
-
05:40
-
05:28
-
04:14
-
03:57
-
03:36
-
03:35
-
03:19
-
03:06
-
02:55
-
02:45
-
02:37
-
02:30
-
02:24