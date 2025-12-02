Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Безрассудство». Генич — об удалении Манелова в матче «Балтики» со «Спартаком»

«Безрассудство». Генич — об удалении Манелова в матче «Балтики» со «Спартаком»
Комментарии

Известный комментатор Константин Генич высказался по поводу удаления футболиста «Балтики» Ираклия Манелова в матче 17-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Встреча завершилась победой калининградской команды со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Мне кажется, красная за безрассудность. Потому что это даже не риск нанесения опасной травмы, а безрассудно, потому что защитник несёт ответственность за своё тело, за своё движение. И если ты в такой ситуации задираешь ногу на уровне колена, даже если ты идёшь по касательной…

Это чем-то напоминает ситуацию с Заболотным, которого также удалили. С теми же ребятами, с «Балтикой». Но это удаление сыграло против «Спартака», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Пятибратов объяснил, почему поддерживает Романова на посту и. о. тренера «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android