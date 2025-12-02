«Безрассудство». Генич — об удалении Манелова в матче «Балтики» со «Спартаком»

Известный комментатор Константин Генич высказался по поводу удаления футболиста «Балтики» Ираклия Манелова в матче 17-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Встреча завершилась победой калининградской команды со счётом 1:0.

«Мне кажется, красная за безрассудность. Потому что это даже не риск нанесения опасной травмы, а безрассудно, потому что защитник несёт ответственность за своё тело, за своё движение. И если ты в такой ситуации задираешь ногу на уровне колена, даже если ты идёшь по касательной…

Это чем-то напоминает ситуацию с Заболотным, которого также удалили. С теми же ребятами, с «Балтикой». Но это удаление сыграло против «Спартака», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».