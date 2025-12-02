Скидки
Фердинанд — о Букайо Саке: он такой же сильный, как Мохамед Салах

Фердинанд — о Букайо Саке: он такой же сильный, как Мохамед Салах
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем «Арсенала» Букайо Саке.

«Он такой же сильный, как Мохамед Салах. Он невысокого роста и телосложения, но разве вы когда-нибудь видели, чтобы его отталкивали от мяча? Особенно когда он поворачивается спиной и получает мяч с фланга. Вы не увидите, чтобы кто-то отобрал у него мяч. Он крепкий парень, очень эффективен. Один из тех игроков, которые если наберут форму в подходящий момент сезона, то становятся способны на невозможное. Я думаю, он очень важен для команды», — сказал Фердинанд на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

