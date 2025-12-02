Скидки
В ЦСКА объявили главную задачу на зимнее трансферное окно

Комментарии

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв объявил главную трансферную задачу армейского клуба на текущую зиму.

— Действительно ли ЦСКА живёт в дикой нехватке нападающего, что не даёт команде играть ещё лучше?
— Я думаю, что это действительно проблема на данный момент. Тот футбол, который мы ждали от команды, он требует больше эффективности от нападающих, чем сейчас есть. К сожалению, это действительно для нас проблема. И главная задача на ближайшее трансферное окно — это работа по приобретению нападающего. Непростая работа ведётся ежедневно, но я не могу сказать, что мы прямо сейчас уже готовы эту проблему решить. Но мы каждый день об этом разговариваем. И я верю, что ЦСКА может решить эту задачу зимой, — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

