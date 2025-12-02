Скидки
Главная Футбол Новости

Сейду Думбия обманул полиграф, назвав Леонида Слуцкого любимым тренером в карьере

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия обманул полиграф, назвав Леонида Слуцкого любимым тренером в карьере. Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Думбия выступал за армейцев с 2010-го по 2014-й.

Севастьян Терлецкий: Вы играли за сборную Кот-д’Ивуара?
Сейду Думбия: Да. (Правда)

Севастьян Терлецкий: Леонид Слуцкий – ваш любый тренер в карьере?
Сейду Думбия: Да. (Ложь)

Леонид Слуцкий: Может ещё раз попробуем?

Севастьян Терлецкий: Леонид Слуцкий – ваш любимый тренер в карьере?
Сейду Думбия: Я с ним провёл сколько времени! Я бы, конечно, сказал да.

Леонид Слуцкий: Надо отвечать только «да» или «нет».

Севастьян Терлецкий: Слуцкий – ваш любимый тренер в карьере?
Сейду Думбия: Да. (Большие сомнения, но он говорит неправду) — приводит результат проверки YouTube-канал FONBET.

