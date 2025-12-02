Скидки
Два футболиста «Ниццы» пострадали после нападения болельщиков — RMC Sport

Два футболиста «Ниццы» пострадали после нападения болельщиков — RMC Sport
Футболисты «Ниццы» Жереми Бога и нападающий Теремас Моффи пострадали после нападения болельщиков команды. Оба футболиста прошли в понедельник медицинский осмотр. Бога выбыл из строя на пять дней, а Моффи отправлен на больничный до воскресенья, сообщает RMC Sport.

Инцидент произошёл в воскресенье вечером возле тренировочной базы «Ниццы» после матча 14‑го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Около 400 болельщиков, недовольные шестиматчевой серией поражений, собрались, чтобы пообщаться с футболистами.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Эбонг – 12'     1:1 Абергель – 31'     2:1 Сумано – 45+2'     3:1 Сумано – 53'    

В автобус к игрокам допустили одного фаната, который вскоре потребовал от них покинуть транспорт. Уже на улице футболистов начали оскорблять, а затем болельщики напали на некоторых игроков.

После 14 матчей чемпионата Франции «Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Официально
«Ницца» опубликовала заявление на тему избиения фанатами игроков клуба
