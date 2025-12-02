Два футболиста «Ниццы» пострадали после нападения болельщиков — RMC Sport

Футболисты «Ниццы» Жереми Бога и нападающий Теремас Моффи пострадали после нападения болельщиков команды. Оба футболиста прошли в понедельник медицинский осмотр. Бога выбыл из строя на пять дней, а Моффи отправлен на больничный до воскресенья, сообщает RMC Sport.

Инцидент произошёл в воскресенье вечером возле тренировочной базы «Ниццы» после матча 14‑го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Около 400 болельщиков, недовольные шестиматчевой серией поражений, собрались, чтобы пообщаться с футболистами.

В автобус к игрокам допустили одного фаната, который вскоре потребовал от них покинуть транспорт. Уже на улице футболистов начали оскорблять, а затем болельщики напали на некоторых игроков.

После 14 матчей чемпионата Франции «Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.