Два футболиста «Ниццы» пострадали после нападения болельщиков — RMC Sport

Футболисты «Ниццы» Жереми Бога и нападающий Теремас Моффи пострадали после нападения болельщиков команды. Оба футболиста прошли в понедельник медицинский осмотр. Бога выбыл из строя на пять дней, а Моффи отправлен на больничный до воскресенья, сообщает RMC Sport.
Инцидент произошёл в воскресенье вечером возле тренировочной базы «Ниццы» после матча 14‑го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Около 400 болельщиков, недовольные шестиматчевой серией поражений, собрались, чтобы пообщаться с футболистами.
В автобус к игрокам допустили одного фаната, который вскоре потребовал от них покинуть транспорт. Уже на улице футболистов начали оскорблять, а затем болельщики напали на некоторых игроков.
После 14 матчей чемпионата Франции «Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
- 2 декабря 2025
-
10:42
-
10:40
-
10:23
-
10:21
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:03
-
08:42
-
08:30
-
08:07
-
08:05
-
07:44
-
06:15
-
05:59
-
05:44
-
05:40
-
05:28
-
04:14
-
03:57
-
03:36
-
03:35
-
03:19
-
03:06
-
02:55
-
02:45
-
02:37
-
02:30
-
02:24