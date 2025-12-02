В ЦСКА рассказали, как выбрали кандидатуру Фабио Челестини на пост главного тренера

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв рассказал, как московский клуб выбрал кандидатуру Фабио Челестини на пост главного тренера.

— Как ЦСКА прошёл сложный период прошлым летом? С момента неожиданного ухода Марко Николича и до момента назначения Фабио Челестини?

— Где-то 1 октября зашёл домой и было чувство, что я с вахты вернулся. Вот она началась 5 июня с поисков нового главного тренера, с непонимания того, что делать, как мы будем комплектоваться. Это был непростой период в жизни в целом, и физически было не очень просто. Но это был сумасшедший драйв, несмотря на всю кризисность ситуации.

Первая задача была найти тренера. И, конечно, логичным вариантом было найти того, кто уже работал в России и только что освободился. Ни для кого не секрет, что ЦСКА общался с Марцелом Личкой. Следующий логичный вариант был — это посмотреть тех, кто играл по схеме в «ромб», так же, как Марко Николич. Их было не так много в мире, с каждым из них мы переговорили, по разным причинам не получилось. И потом мы просто пошли искать по параметрам: ты ищешь эмоционального тренера, который сможет команду в сложный момент [настроить], который знает, что такое победа.

И в конечном итоге, спустя неделю поисков, осталось две кандидатуры. Одна из них — это и был Фабио Челестини. Меня привлекали его эмоциональность, требовательность к себе, к штабу, к клубу. По итогам интервью по видеосвязи Фабио зарядил меня этой энергией. И я сказал в ЦСКА: «Ребята, нужно завтра принимать решение и определяться. Это тот кандидат, который нам нужен». После второго разговора Фабио опять нас всех очаровал. Челестини всех убедил, что он — именно тот человек, который нужен ЦСКА, с тем футболом, в который мы хотим играть. Потом я поехал в Швейцарию и убеждал Фабио переехать в Москву. Всё произошло в течение пяти-шести дней», — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».