Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 17-го тура Мир РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» (5:0).

— 50-я минута — «варовский» момент. Было тяжело увидеть, случилось касание или нет. Ассистент Лунёв сделал верно — зафиксировал фол со стороны «Крыльев». Думаю, акцент был на руках, которые двигались в спину. По факту же игрок «Крыльев» подбил ногу сопернику на выходе из штрафной, и падение случилось уже за её пределами. Это фол по неосторожности. Дальше включился VAR — изучили географию и сообщили Карасёву, что это 11-метровый, — сказал Федотов, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набрав 37 очков. Следом располагаются ЦСКА и «Зенит», набрав по 36 очков.