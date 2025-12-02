Пятибратов: работа в «Спартаке» — это привилегия, команда должна бороться за чемпионство

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что работать в «Спартаке» — это привилегия. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (37).

«Работа в «Спартаке» — это привилегия. «Спартак» должен бороться за чемпионство и мы бы хотели, чтобы там оказался человек, который может привести этот клуб к чемпионству», — сказал Пятибратов в эфире «Спартак.Шоу».

В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1). Бóльшую часть матча калининградцы провели в меньшинстве.