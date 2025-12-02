Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятибратов: работа в «Спартаке» — это привилегия, команда должна бороться за чемпионство

Пятибратов: работа в «Спартаке» — это привилегия, команда должна бороться за чемпионство
Комментарии

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что работать в «Спартаке» — это привилегия. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (37).

«Работа в «Спартаке» — это привилегия. «Спартак» должен бороться за чемпионство и мы бы хотели, чтобы там оказался человек, который может привести этот клуб к чемпионству», — сказал Пятибратов в эфире «Спартак.Шоу».

В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1). Бóльшую часть матча калининградцы провели в меньшинстве.

Материалы по теме
Пятибратов рассказал, что нужно изменить Талалаеву, чтобы руководить топ-клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android