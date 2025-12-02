Скидки
«Обязанность тренера — привести команду в топ-3 РПЛ». Владимир Быстров — о «Спартаке»

Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что «Спартак» должен завершать текущий сезон Мир РПЛ в тройке лучших команд. После 17 туров красно-белые, набрав 28 очков, занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от расположившегося на третьей строчке «Зенита» на восемь очков.

«Ну это обязанность нового тренера, исполняющего обязанности главного, привести команду в тройку. То есть тройка — это реальный результат. Кто будет выпадать из тройки, чтоб «Спартак» попал? Неважно. Всё равно кто-то будет проигрывать. Никто не сдуется! Но кто-то будет терять очки.

Пускай две команды не будут, которые будут бороться за чемпионство, даже пускай третья добавится, но к ним можно всегда подтянуться. Выигрывай очные встречи. И всё», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

