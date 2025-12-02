«Нам многое предстоит улучшить». Флик — о состоянии «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние команды к середине чемпионата Испании. По его мнению, каталонцам, в прошлом туре обыгравшим «Алавес» со счётом 3:1, предстоит улучшать свои результаты.

«У нас не было контроля и напора, которые были в прошлом сезоне. Кажется, кто-то сказал, что к 14-му туру в этом году мы набрали столько же очков, сколько и в прошлом – не уверен, потому что не слежу за статистикой. Для меня это неважно, ведь это в прошлом, а мне нужно концентрироваться на настоящем.

Да, нам нужно развиваться, мы можем развиваться во многом, но также нужно понимать, что в этом сезоне у нас больше травм. В прошлом году все были готовы играть с самого начала, поэтому мы становились всё лучше с каждым матчем. Сейчас мы победили четыре раза подряд. Это хорошо, но этого никогда недостаточно: нам ещё многое предстоит улучшить, и мы работаем над этим», – приводит слова Флика Sports.es.

Сегодня, 2 декабря, в 15-м туре Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Атлетико» Мадрид. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.