Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Балтика» — «Спартак»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 17-го тура Мир РПЛ «Балтика» — «Спартак». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Сложный матч для Левникова, но он всё верно сделал. На 15-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Игрок «Балтики» врывался в штрафную и в воздухе почувствовал лёгкое прикосновение. На 30-й минуте Левников верно и самостоятельно показал прямую красную карточку Манелову. На 33-й — показал жёлтую Талалаеву, а затем и прямую красную за жест в сторону резервного арбитра, которого он послал в далёкое эротическое путешествие. Здесь молодец резервный, что увидел и не промолчал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.