Гвардиола — о Фодене: надеюсь, он сможет остаться в клубе на всю свою карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике своей команды Филипе Фодене.

«Надеюсь, он сможет остаться в клубе на всю свою карьеру. Он особенный игрок, болельщик «Манчестер Сити» со времён академии, в этом нет никаких сомнений. Что касается должности капитана — если он захочет им стать, то да. На поле он всегда был лидером. Он не из тех, кто много говорит в раздевалке, но на поле никогда не уходит на второй план. Он всегда брал на себя ответственность с первого дня, у него невероятная харизма на поле», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.