Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Ахмат» — «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (2:1).

«Момент на 69-й минуте проверяли на лишение явной возможности забить гол. Но на повторе видно, что Ндонг сыграл в мяч, а уже после этого нападающий «Динамо» упал и дорисовал. VAR проверил эпизод и верно решил, что это не фол. Если бы не игра в мяч, было бы лишение явной возможности забить гол, за которое дают красную карточку.

82-я минута — ключевой момент. Бобровский самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Простой момент, потому что позиция была открытая. Пошла подача в штрафную, и Зайдензаль, пытаясь затормозить, отставил руку в сторону», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.