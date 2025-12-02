Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Ахмат» — «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (2:1).
«Момент на 69-й минуте проверяли на лишение явной возможности забить гол. Но на повторе видно, что Ндонг сыграл в мяч, а уже после этого нападающий «Динамо» упал и дорисовал. VAR проверил эпизод и верно решил, что это не фол. Если бы не игра в мяч, было бы лишение явной возможности забить гол, за которое дают красную карточку.
82-я минута — ключевой момент. Бобровский самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Простой момент, потому что позиция была открытая. Пошла подача в штрафную, и Зайдензаль, пытаясь затормозить, отставил руку в сторону», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 2 декабря 2025
-
12:23
-
12:21
-
12:13
-
11:56
-
11:52
-
11:51
-
11:22
-
11:21
-
11:11
-
11:07
-
10:58
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:23
-
10:21
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:03
-
08:42
-
08:30
-
08:07
-
08:05
-
07:44
-
06:15
-
05:59
-
05:44
-
05:40