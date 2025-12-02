Скидки
Футбол

«Первая мысль: пенальти». Генич — о стычке Маркиньоса и Сауся в штрафной «Спартака»

Комментарии

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал эпизод со столкновением футболиста «Спартака» Маркиньоса с игроком «Балтики» Владиславом Саусем по ходу игры 17-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой калининградской команды со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Здесь, я думаю, что вот этот момент, который они (тренерский штаб «Балтики». — Прим. «Чемпионата») видели по-своему, с назначением пенальти, когда Саусь упал в борьбе с Маркиньосом, были уверены… Вот первая мысль, когда играет Саусь раньше, чем Маркиньос, ну, пенальти. Железобетонный. У меня первая мысль была такая.

А потом, когда со всех ракурсов смотришь, особенно из-за ворот, ну видно, что Маркиньос его не трогает», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

