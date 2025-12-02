«Первая мысль: пенальти». Генич — о стычке Маркиньоса и Сауся в штрафной «Спартака»
Поделиться
Известный комментатор Константин Генич прокомментировал эпизод со столкновением футболиста «Спартака» Маркиньоса с игроком «Балтики» Владиславом Саусем по ходу игры 17-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой калининградской команды со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Здесь, я думаю, что вот этот момент, который они (тренерский штаб «Балтики». — Прим. «Чемпионата») видели по-своему, с назначением пенальти, когда Саусь упал в борьбе с Маркиньосом, были уверены… Вот первая мысль, когда играет Саусь раньше, чем Маркиньос, ну, пенальти. Железобетонный. У меня первая мысль была такая.
А потом, когда со всех ракурсов смотришь, особенно из-за ворот, ну видно, что Маркиньос его не трогает», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
12:23
-
12:21
-
12:13
-
11:56
-
11:52
-
11:51
-
11:22
-
11:21
-
11:11
-
11:07
-
10:58
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:23
-
10:21
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:03
-
08:42
-
08:30
-
08:07
-
08:05
-
07:44
-
06:15
-
05:59
-
05:44
-
05:40