Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Полное непонимание судейства». Федотов — о работе арбитра матча ЦСКА с «Оренбургом»

«Полное непонимание судейства». Федотов — о работе арбитра матча ЦСКА с «Оренбургом»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов жёстко раскритиковал судью Ивана Абросимова за работу на матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Оренбург» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

«Всё было замечательно до 84-й минуты. На 36-й Абросимов не показал жёлтую Муфи за неуважение к игре. Тот без борьбы за мяч толкнул игрока. Это штрафной и жёлтая.

На 84-й минуте Абросимов ошибочно засчитал гол в ворота «Оренбурга». Здесь также ответственен арбитр VAR Буланов. Игрок «Оренбурга» первым выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч головой. Мусаев, не выпрыгивая и не пытаясь этого сделать, пошёл в него. Произошёл контакт, из-за которого игрок «Оренбурга» не дотянулся до мяча. Пошла вертикальная атака, и фоливший футболист забил гол. Не понимаю, почему это не нарушение для Абросимова, резервного и Буланова. Все действия игрока ЦСКА были направлены на то, чтобы помешать сопернику сыграть в мяч.

На 90+2-й минуте Абросимов показал полное непонимание судейства. Первое: ошибочно зафиксировал фол со стороны вратаря и сразу назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Очевидно, вратарь сыграл в мяч, а потом случилось игровое столкновение. Абросимов же, не обладая скоростью, не увидел этого. Второе: игроки ЦСКА забили гол следующим же касанием. Но свисток к тому моменту уже прозвучал. По большому счёту у ЦСКА отобрали гол. Да, в судействе нет принципа преимущества при 11-метровых. Но выдержать паузу и посмотреть, как разовьются события, — это и есть судейство. У Абросимова это напрочь отсутствует. Ему повезло, что счёт 2:0. Могло быть хуже», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Зачем жать руки тренерам до матчей? Они ненавидят арбитров». Судейство в 17-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Зачем жать руки тренерам до матчей? Они ненавидят арбитров». Судейство в 17-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android