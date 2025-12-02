«Полное непонимание судейства». Федотов — о работе арбитра матча ЦСКА с «Оренбургом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов жёстко раскритиковал судью Ивана Абросимова за работу на матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Оренбург» (2:0).

«Всё было замечательно до 84-й минуты. На 36-й Абросимов не показал жёлтую Муфи за неуважение к игре. Тот без борьбы за мяч толкнул игрока. Это штрафной и жёлтая.

На 84-й минуте Абросимов ошибочно засчитал гол в ворота «Оренбурга». Здесь также ответственен арбитр VAR Буланов. Игрок «Оренбурга» первым выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч головой. Мусаев, не выпрыгивая и не пытаясь этого сделать, пошёл в него. Произошёл контакт, из-за которого игрок «Оренбурга» не дотянулся до мяча. Пошла вертикальная атака, и фоливший футболист забил гол. Не понимаю, почему это не нарушение для Абросимова, резервного и Буланова. Все действия игрока ЦСКА были направлены на то, чтобы помешать сопернику сыграть в мяч.

На 90+2-й минуте Абросимов показал полное непонимание судейства. Первое: ошибочно зафиксировал фол со стороны вратаря и сразу назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Очевидно, вратарь сыграл в мяч, а потом случилось игровое столкновение. Абросимов же, не обладая скоростью, не увидел этого. Второе: игроки ЦСКА забили гол следующим же касанием. Но свисток к тому моменту уже прозвучал. По большому счёту у ЦСКА отобрали гол. Да, в судействе нет принципа преимущества при 11-метровых. Но выдержать паузу и посмотреть, как разовьются события, — это и есть судейство. У Абросимова это напрочь отсутствует. Ему повезло, что счёт 2:0. Могло быть хуже», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.