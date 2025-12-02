Скидки
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Рубин»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 17-го тура чемпионата России, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра прошла 30 ноября в Петербурге. «Зенит» добыл победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Простая игра для Чистякова. Да, была потасовка в конце, но это ладно. Чистяков разобрался — не стал показывать вторые жёлтые, только первые. Нормальная работа. Сложных эпизодов не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набрав 37 очков. Следом располагаются ЦСКА и «Зенит», заработав по 36 очков.

