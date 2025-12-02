«Как слепые котята играли в темноте». Быстров — о матче «Пари НН» с «Акроном»
Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и «Акроном». Проходившая в Самаре встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1. Отметим, что игра прошла в условиях сильного тумана.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15' 0:2 Босельи – 34' 1:2 Дзюба – 57'
— Какой из результатов тура вас удивил? Например, победа «Пари НН»?
— А что тебя удивило? Они как эти, слепые котята играли в темноте. Свет выключили. Они только в таких условиях могли победить, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».
По состоянию на сегодняшний день нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.
