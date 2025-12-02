«Как слепые котята играли в темноте». Быстров — о матче «Пари НН» с «Акроном»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и «Акроном». Проходившая в Самаре встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1. Отметим, что игра прошла в условиях сильного тумана.

— Какой из результатов тура вас удивил? Например, победа «Пари НН»?

— А что тебя удивило? Они как эти, слепые котята играли в темноте. Свет выключили. Они только в таких условиях могли победить, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.