Гвардиола заявил, что не будет разговаривать с Доннаруммой о возможной дисквалификации

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет разговаривать с голкипером своей команды Джанлуиджи Доннаруммой о возможной дисквалификации за перебор жёлтых карточек.

«Нет, он уже достаточно взрослый. Мы, конечно, постепенно разберёмся с особенностями новой для него лиги и новыми правилами поведения», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Доннарумма получил четыре предупреждения в 10 матчах Премьер-лиги. Три жёлтых карточки итальянец получил за несогласие с решениями арбитров, а ещё одну — за затягивание времени. Следующее полученное предупреждение будет означать автоматическую дисквалификацию на один матч чемпионата.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей.