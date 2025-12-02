Скидки
Модрич — о Зидане: от него исходила особая аура, он знал футбол досконально

Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о бывшем тренере мадридского «Реала» Зинедине Зидане.

«Три Лиги чемпионов подряд… его приход в раздевалку был невероятным. Мы смотрели на него как заворожённые. Мы разговаривали с ним, тренировались с ним. Будучи помощником Анчелотти, он был сдержан, но как главный тренер – феноменален. От него исходила особая аура, он знал футбол досконально. Он точно знал, что нужно команде, чувствовал качества каждого, был требовательным, много ротировал состав, потому что доверял всем. Это было видно по его действиям. Время, проведённое с ним, было исключительным», — приводит слова Модрича Footmercato.

