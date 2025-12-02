Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Ростов» — «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (1:3).

«На 37-й минуте игрок «Ростова» пытался обработать мяч, но тот попал в отставленную в сторону руку. При этом в мяч он не сыграл. Шафееву перекрыли обзор — скорее всего, он не видел, было касание мяча или нет. Эпизод должен был видеть первый ассистент — он должен был сразу сообщить главному о нарушении, чтобы тот лишний раз не ходил к монитору. Вместо этого разобрался VAR — после просмотра повтора Шафеев назначил 11-метровый, всё верно.

На 45+3-й минуте Шафеев верно продолжил игру, когда шла борьба между Комличенко и Мелёхиным в штрафной. Когда оба игрока держат друг друга и происходит падение, нет смысла додумывать, кто фолил больше. Я вообще считаю, что Комличенко приложил больше усилий. Главное, что это не 11-метровый. Правильное решение арбитра.

На 67-й минуте — верное решение Шафеева, когда Сулейманов упал в штрафной. Ньямси тянулся к мячу, а соперник вместо аналогичного движения попал ему по ноге и начал заваливаться. Такие моменты мы уже видели, они трактуются в пользу обороны. Шафеев не стал назначать штрафной в пользу «Локомотива» и продолжил игру, но здесь главное, что не дал пенальти.

На 87-й минуте Шафеев находился в открытой позиции и должен был сам видеть, что Ньямси наступил на голеностоп Голенкову. После включения VAR арбитр назначил 11-метровый. За этот момент оценка снижена», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.