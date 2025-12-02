Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ошибок меньше не стало». Станислав Черчесов призвал не использовать VAR в матчах РПЛ

«Ошибок меньше не стало». Станислав Черчесов призвал не использовать VAR в матчах РПЛ
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов полагает, что система видеопомощи арбитрам VAR в матчах Мир РПЛ не сокращает количество допущенных рефери ошибок. В России VAR дебютировал в полуфинале Фонбет Кубка России сезона-2018/2019, а в следующем сезоне был внедрён в РПЛ.

«Я бы убрал VAR и жил со всеми судейскими ошибками, как было раньше. Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше: по два глаза у главного, боковых, четвёртого помощника. Это уже восемь глаз, плюс ещё на VAR сидят люди.

Его можно смотреть 50 раз, но мы всё равно иногда не можем понять, что где творится. Это не критика, а пожелание, чтобы чуть-чуть улучшить», – приводит слова Черчесова Metaratings.

Материалы по теме
Сборная 17-го тура РПЛ. Доминация «Краснодара», фланги «Балтики» и камбэк Черчесова
Сборная 17-го тура РПЛ. Доминация «Краснодара», фланги «Балтики» и камбэк Черчесова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android