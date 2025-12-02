«Ошибок меньше не стало». Станислав Черчесов призвал не использовать VAR в матчах РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов полагает, что система видеопомощи арбитрам VAR в матчах Мир РПЛ не сокращает количество допущенных рефери ошибок. В России VAR дебютировал в полуфинале Фонбет Кубка России сезона-2018/2019, а в следующем сезоне был внедрён в РПЛ.

«Я бы убрал VAR и жил со всеми судейскими ошибками, как было раньше. Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше: по два глаза у главного, боковых, четвёртого помощника. Это уже восемь глаз, плюс ещё на VAR сидят люди.

Его можно смотреть 50 раз, но мы всё равно иногда не можем понять, что где творится. Это не критика, а пожелание, чтобы чуть-чуть улучшить», – приводит слова Черчесова Metaratings.