Фабио Челестини: ЦСКА хочет завершить первую часть чемпионата на первом месте

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался об амбициях московского клуба. Сейчас армейцы идут на втором месте в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко.

«Я знаю, когда последний раз ЦСКА становился зимним чемпионом. 10 лет назад, когда стали чемпионом. У нас первые пять месяцев были позитивными. Мы хотим закончить первую часть на первом месте, у нас есть такая возможность. Это будет хорошей компенсацией за работу ребят, но нам есть что улучшать. Если брать то, где мы сейчас находимся — Суперкубок мы выиграли, высокое место в таблице. Это означает, что ребята хорошо провели работу», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

