Главный тренер ЦСКА Челестини назвал сильные стороны «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал сильные стороны «Краснодара» в преддверии очного матча 18-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт в воскресенье, 7 декабря, на стадионе «Ozon Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
«Краснодар» — очень сильная команда. С момента Суперкубка у них нет изменений. Там индивидуально очень сильные футболисты. Им не нужно доминировать или хорошо играть, чтобы забить три гола. В этом и есть сложность в игре с ними. Ты можешь хорошо провести матч, но проиграть 0:3. Они сильны на стандартах, на переходах, прекрасно понимают, что делать в защите. Поэтому они чемпионы и возглавляют таблицу сейчас, но мы их обыграли в Суперкубке и были близки к победе в чемпионате», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

