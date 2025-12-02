Скидки
Главная Футбол Новости

Слот высказался о травмах «Ливерпуля» перед матчем АПЛ с «Сандерлендом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
«Вчера Конор Брэдли впервые присутствовал на командной тренировке. Пока не всё на 100%, нам пришлось немного повозиться, так что не возлагайте слишком больших надежд. Но хорошо то, что он уже проводит определённые занятия с общей группой. И мы ожидаем того же от Жереми Фримпонга на следующей неделе, так что они оба вернутся, но, к сожалению, мы играем много игр… так что Жереми, если он будет тренироваться с нами на следующей неделе, пропустит ещё три игры, — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Сандерленд» располагается на шестой строчке. У команды 22 очка.

Новости. Футбол
