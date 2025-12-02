Фабио Челестини ответил на вопрос о конфликте с Мурадом Мусаевым

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о конфликте с возглавляющим «Краснодар» Мурадом Мусаевым. Специалисты вступили в перепалку после матча 7-го тура Мир РПЛ этого сезона. Позднее стало известно, что Мусаев и Челестини уладили конфликт.

— У вас был конфликт с Мусаевым. Вы его замяли?

— Я перевернул страницу сразу после того матча. У нас была пресс-конференция, потом мы поговорили по телефону и всё обсудили, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В это воскресенье, 7 декабря, «Краснодар» сыграет с ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена».