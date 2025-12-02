Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини ответил на вопрос о конфликте с Мурадом Мусаевым

Фабио Челестини ответил на вопрос о конфликте с Мурадом Мусаевым
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о конфликте с возглавляющим «Краснодар» Мурадом Мусаевым. Специалисты вступили в перепалку после матча 7-го тура Мир РПЛ этого сезона. Позднее стало известно, что Мусаев и Челестини уладили конфликт.

— У вас был конфликт с Мусаевым. Вы его замяли?
— Я перевернул страницу сразу после того матча. У нас была пресс-конференция, потом мы поговорили по телефону и всё обсудили, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В это воскресенье, 7 декабря, «Краснодар» сыграет с ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена».

Материалы по теме
Главный тренер ЦСКА Челестини назвал сильные стороны «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android