Фабио Челестини: гол Алеррандро на премии Пушкаша красивее, чем у Ямаля

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о мяче нападающего своей команды Алеррандро, с которым он номинирован на премию Пушкаша.

«Гол Алеррандро, с которым он номинирован на премию Пушкаша, фантастический. Здесь больше нечего сказать. Если бы он больше забивал, было бы более ценно. В списке ещё есть Ламин Ямаль, но для меня гол Алеррандро красивее», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Алеррандро перешёл в ЦСКА летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

