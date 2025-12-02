Челестини: если игроки ЦСКА в Краснодаре будут думать об отпуске, им надо менять профессию

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что если игроки его команды будут думать об отпуске по ходу игры 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», то им нужно будет задуматься о смене профессии. Встреча красно-синих и чёрно-зелёных состоится 7 декабря. 18-й тур — последний перед зимним перерывом в РПЛ.

— Не станет ли проблемой отпускное настроение в матче с «Краснодаром»?

— Если в этом матче, на полном стадионе — я там никогда не был, но говорят, что стадион прекраснейший, — будучи вторыми в таблице, в одном очке от чемпиона, можем стать чемпионом после 10 лет, и, если мои игроки будут думать об отпуске, возможно, им надо поменять профессию. Они будут выкладываться на 300%, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.