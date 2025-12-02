Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини: если игроки ЦСКА в Краснодаре будут думать об отпуске, им надо менять профессию

Челестини: если игроки ЦСКА в Краснодаре будут думать об отпуске, им надо менять профессию
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что если игроки его команды будут думать об отпуске по ходу игры 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», то им нужно будет задуматься о смене профессии. Встреча красно-синих и чёрно-зелёных состоится 7 декабря. 18-й тур — последний перед зимним перерывом в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Не станет ли проблемой отпускное настроение в матче с «Краснодаром»?
— Если в этом матче, на полном стадионе — я там никогда не был, но говорят, что стадион прекраснейший, — будучи вторыми в таблице, в одном очке от чемпиона, можем стать чемпионом после 10 лет, и, если мои игроки будут думать об отпуске, возможно, им надо поменять профессию. Они будут выкладываться на 300%, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Фабио Челестини ответил на вопрос о конфликте с Мурадом Мусаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android