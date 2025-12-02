Спортивный директор «Баварии» — о Нойере: считаю его одним из лучших вратарей в мире

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о голкипере своей команды Мануэле Нойере.

«Моё мнение однозначно: несмотря на возраст, я считаю его одним из лучших вратарей в мире. Это было лишь моё мнение как Макса Эберля. В конечном счёте Ману решит, поедет он на чемпионат мира или нет. И когда дело дойдёт до продления его контракта, нашим первым приоритетом также будет Мануэль», — приводит слова Эберля официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей. По числу проведённых матчей в Бундеслиге Нойер вошёл в топ-2 среди вратарей.