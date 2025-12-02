Скидки
15-летний перуанец комментировал финал Кубка Либертадорес на горе

15-летний перуанский блогер Кливер Уаман Санчес провёл стрим с горы у стадиона «Монументаль», на котором прошёл финал Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Палмейрасом» (1:0). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Санчес живёт на юге Перу, поэтому его дорога до места заняла почти 18 часов. Он не смог купить билет или получить аккредитацию, именно поэтому ему пришлось вести стрим с горы у стадиона «Монументаль».

За тем, как он комментирует финал, следили 47 тысяч человек, а за несколько дней после матча видео набрало ещё около 10 миллионов просмотров. Количество подписчиков Кливера всего за день выросло с 1000 до 72 000.

